Калуга, , 12:01 — REGNUM

В Калужской области в 2019 году финансирование работ по благоустройству в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» из бюджетов всех уровней составляет более 400 миллионов рублей. На эти средства запланирована реконструкция 215 дворовых и 92 общественных территорий. Уже благоустроены 89 дворов и 33 общественных пространства, сообщает 18 июля корреспондент ИА REGNUM.

Оригинально благоустроенный парк в городе Спас-Деменск Admoblkaluga.ru

«Создание комфортной городской среды дает импульс развитию города или села в целом. Реализация конкретных проектов объединяет людей. Именно граждане участвуют в общественных обсуждениях, принимают решение о том, какую территорию надо реконструировать в первую очередь. Это позволяет вырабатывать системный подход для повышения качества и комфорта жизни в нашей области», — заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егор Вирков.

Напомним, национальный проект «Жилье и городская среда» рассчитан на 2019−2024 годы.