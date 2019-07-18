Белгород, , 11:58 — REGNUM

Городской округ Губкин Белгородской области в третий раз подряд вошёл в топ-10 моногородов России. Итоги 2018 года подвели на форуме-совещании по развитию моногородов Российской Федерации под председательством министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Награду Фонда развития моногородов получил первый заместитель главы администрации Губкина Алексей Котенев, сообщили 18 июля в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.

Награда Фонда развития моногородов Пресс-служба администрации Губкина

Итоги рейтинга монопрофильных территорий страны подвели в рамках Всероссийского форума развития моногородов в Тольятти. Город Губкин входит в десятку лучших в стране третий год подряд. Конкурсная комиссия оценивает 19 показателей, в числе которых — создание новых рабочих мест, активность взаимодействия с федеральными институтами развития, результаты реализации программы «Пять шагов благоустройства».

Статус территории опережающего социально-экономического развития Губкину был присвоен Правительством РФ в марте 2018 года. По данным областного правительства, сейчас в городском округе зарегистрировано 11 резидентов.