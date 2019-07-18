Москва, 18 июля 2019, 12:02 — REGNUM
В начале 2020 года Россия, вероятнее всего, столкнется с проблемой экономического спада, полагает декан факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС Александр Чеканский. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что реальные располагаемые доходы жителей РФ в январе — июне 2019 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 1,3%.
По мнению экономиста, тенденции на ближайшие два-три года таковы, что каких-то положительных экономических сдвигов ожидать не стоит. Как считает Чеканский, будет иметь место вялое развитие в районе нулевой отметки, и вполне вероятно, что уже в начале следующего года страна столкнётся с проблемами экономического спада. Кроме того, экономист отметил, что первоочередную роль в падении реальных доходов населения играет скачок инфляции за последние полгода-год, возросшая налоговая нагрузка (повышение НДС с 18% до 20%), а также контрсанкции. Чеканский констатировал, что процесс импортозамещения идёт очень вяло, а значит, цены на продукцию, которая так или иначе замещает импорт, начинают расти.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы жителей РФ в январе-июне 2019 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 1,3%.
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