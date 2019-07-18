Сеул, , 11:51 — REGNUM

ЦБ Южной Кореи понизил прогноз темпов экономического роста страны на 2019 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка страны.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году темпы экономического роста Южной Кореи составят 2,2%, что на 0,3% ниже по сравнению с апрельским прогнозом.

«В первой половине года в стране зафиксировали вялый экспорт и вялый объем инвестиций. Нам очень сложно предположить, что будет дальше», — сообщили представители ЦБ.

Известно, что ЦБ Южной Кореи так же понизил базовую процентную ставку до 1,5%.

По прогнозам специалистов, темпы экономического роста страны в 2019—2020 годах составят 2,5−2,6%, что на 0,3% ниже по сравнению с предыдущим прогнозом.

Известно, что по мнению специалистов Международного валютного фонда, темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 году составят 2,6−2,7%. Представители министерства стратегии и финансов также снизили свои прогнозы до 2,4−2,5%.