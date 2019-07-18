Сеул, , 12:52 — REGNUM

Южнокорейский филиал крупного американского инвестиционного банка Merrill Lynch был оштрафован на 150 тысяч долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Финансовый регулятор наблюдал за действиями инвестбанка в период с октября 2017 по май 2018 и заподозрил Merrill Lynch в дестабилизации рынка. В частности, использование компьютерных алгоритмов высокочастотного трейдинга привело к ненормальным движениям цен на некоторые категории активов, и инвесторы понесли серьёзные убытки.

Merrill Lynch прибегал к запрещённой в Южной Корее тактике спуфинга, которая заключается в выставлении крупных ордеров на покупку или продажу акций и их отмене до исполнения. Это, в свою очередь, вызывает резкий скачок или падение цены, что позволяет на этом заработать. Так, например, в вышеуказанный период Merrill Lynch получил от некоего иностранного хедж-фонда 75 млн долларов и с помощью подобных действий заработал 190 млн долларов прибыли. Несмотря на то, что сумма штрафа абсолютно ничтожна для Merrill Lynch, такое решение служит серьезным предупреждением на будущее.