Сеул, , 12:04 — REGNUM

Несмотря на ухудшение отношений между Японией и Южной Кореей за последние полгода популярность автомобилей, произведённых в стране восходящего солнца, выросла. К такому выводу пришли эксперты Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьюторов (KAIDA), сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

С января по июль доля японских автомобилей от общего числа импортированных машин составила 21,5% — наивысший показатель с 2010 года. За первые шесть месяцев этого года продажи авто пяти самых популярных марок — Toyota, Lexus, Honda, Nissan и Infiniti — составили 23 482 штуки, что на 10% выше прошлогоднего показателя. Для сравнения, за этот же период продажи немецких автомобилей упали на 35% до 58 тысяч штук, а общее количество импортных автомобилей снизилось на 29 800 штук, или 22% до 109 300 штук.

Эксперты отмечают, что причиной увеличения продаж японских авто стал рост популярности гибридных моделей, и именно японские производители предлагают наилучший выбор в данном сегменте.