Сеул, , 12:13 — REGNUM

Фондовый рынок Южной Кореи на протяжении месяцев находится в удручающем состоянии. По состоянию на 17 июля, он продолжил своё снижение, и индекс KOSPI опустился до отметки 2070 пунктов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Своего максимума индекс достиг в январе 2018 года, преодолев отметку в 2550 пунктов, — с тех пор наблюдается лишь негативная динамика. В январе 2019 KOSPI опустился до 1993 пунктов, однако в апреле вырос до 2245. Учитывая текущие показатели, инвесторы фактически не получили никакой прибыли с начала года и даже потеряли 20% капитала за полтора года. Наибольшие потери несёт фармацевтический и биотехнологический секторы.

Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители. Ещё одним негативным фактором служит вывод нерезидентами активов за рубеж.