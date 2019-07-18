Сеул, , 12:39 — REGNUM

Совокупные активы правительства, бизнеса и граждан Южной Кореи по итогам 2018 года выросли сразу на 8,2% и достигли рекордного уровня в 13,3 трлн долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные Банка Кореи.

Этот показатель в 8,2 раза больше, чем номинальный ВВП страны; для сравнения, в 2017 году национальные активы превышали ВВП в 7,8 раз. Что касается структуры активов, то недвижимость занимает в них наибольшую часть — 54,6%. Именно резкий рост цен на недвижимость в прошлом году и привёл к увеличению национальных активов Южной Кореи, уверены экономисты.

В то же время, аналитики Банка Кореи напоминают об угрожающем уровне задолженности домохозяйств, который превышает 96% ВВП, или 1,3 трлн долларов. Это означает, что для покрытия задолженности при невозможности рефинансировать кредиты, гражданам придётся продавать свои активы, и нынешняя положительная динамика может резко измениться.