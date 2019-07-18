Пхеньян, , 11:37 — REGNUM

Японские компании и граждане продавали Северной Корее запрещённые товары в обход санкций Совета Безопасности ООН. К такому выводу пришли эксперты ООН, проанализировав соответствующие доклады с 2010 по 2019 годы, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В этот период были зафиксированы поставки в КНДР высокотехнологичного оборудования и предметов роскоши. В частности, несколько радаров и антенн, произведённых в Японии, были установлены на корабли ВМФ КНДР и запечатлены на видеохронике морских артиллерийских стрельб. В 2016 году в Желтом море потерпел крушение северокорейский беспилотник, в котором также были найдены произведённые в Японии детали. Что касается экспорта запрещённых предметов роскоши, то зафиксированы случаи продажи 18 автомобилей Mercedes-Benz и Lexus, 10 тысяч сигарет, 12 бутылок сакэ, 93 пианино и прочего.

Примечательно, что несколькими днями ранее правительство Японии обвинило Южную Корею в продаже санкционных товаров КНДР. Однако эксперты ООН не нашли этому подтверждения, обращает внимание Yonhap.