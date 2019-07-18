р-н Красноселькупский, , 12:50 — REGNUM

На Ямале дочернее предприятие ОАО «Новатэк» — ЗАО «Тернефтегаз» — полтора года разрабатывало месторождение в Красноселькупском районе без лицензии. За это предприятие поплатилось штрафом в размере 800 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЯНАО.

Установлено, что ЗАО «Тернефтегаз» в 2013 году в целях освоения Термокарстового газоконденсатного месторождения получена лицензия на право пользования недрами. Однако её срок закончился до 31 декабря 2017 года. Далее ЗАО на протяжении 2018−2019 годов продолжило осуществлять свою деятельность без разрешительного документа.

По данному факту прокуратурой района было возбуждено административное дело по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ («Пользование недрами без лицензии»). Судом назначен штраф в 800 тыс. рублей. Лицензия на разработку недр в итоге ЗАО «Тернефтегаз» была оформлена.