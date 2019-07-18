Великий Новгород, , 11:32 — REGNUM

В Новгородской области более чем на 1,5 тыс. предприятиях работники получают зарплату ниже средней. С причинами такой ситуации разберётся специальная комиссия, сообщает пресс-центр правительства региона.

Комиссию возглавит заместитель председателя правительства Новгородской области Евгений Богданов. В её состав войдут представители регионального министерства труда и социальной защиты населения, налоговой службы и трудовой инспекции. Районным властям также рекомендовано участвовать в её работе.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил проанализировать ситуацию с зарплатами на предприятиях региона в течение трёх месяцев. Всего в регионе насчитывается 25 тыс. предприятий.

По данным Новгородстата, среднемесячная начисленная заработная плата за январь-апрель 2019 года в среднем по Новгородской области составляла 30 565 рублей. В Великом Новгороде, по словам мэра Сергея Бусурина, средняя зарплата достигла 38,6 тыс. рублей в месяц.