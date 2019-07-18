Сеул, , 11:44 — REGNUM

Представители южнокорейской компании Hana Financial Investment подписали меморандум о взаимопонимании с представителями сингапурской компании CapBridge Group. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось вчера, 17 июля, в штаб-квартире Hana Financial Investment, расположенной в районе Ёи-дон города Сеула.

Согласно данному документу, компании намерены создать частную инфестиционную платформу с целью привлечения иностранных инвестиций и продажи пакетов акций.

Кроме того, представители Hana Financial Investment планируют воспользоваться инфраструктурой сингапурской компании для продвижения южнокорейских компаний за рубежом, предоставления консультативных услуг по работе с акциями и поддержки иностранных инвесторов.