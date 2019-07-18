Претория, ЮАР, , 11:17 — REGNUM

Южноафриканское подразделение Ford Motor Co заявило в среду, 17 июля, что наймет еще 1200 сотрудников на один из своих местных сборочных заводов, увеличив число рабочих мест более, чем на 25%, чтобы добавить дополнительную смену и тем самым увеличить производство, передает информационное агентство Reuters.

Дополнительные рабочие места, которые будут способствовать увеличению производства до 720 автомобилей в день, появились благодаря объявленным в 2017 году инвестициям в Южную Африку в размере 3 млрд рандов ($215 млн), направленным на увеличение годового производства до 168 000 единиц.

В настоящее время в принадлежащей США компании работают около 4300 человек в Южной Африке, на заводе в пригороде Сильвертоне административной столицы ЮАР Претории. Дополнительную смену добавят на заводе в Сильвертоне и на другом объекте в прибрежном городе Порт-Элизабет.

«Третья смена позволит нам нарастить производство с нынешних 506 автомобилей, собираемых в день, до 720 единиц, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны клиентов в Южной Африке, а также для нашего важного экспорта на 148 рынков по всему миру», — говорится в заявлении Окерта Берри, вице-президента Ford на Ближнем Востоке и в Африке.

Ford присоединился к ряду других мировых автопроизводителей в наращивании производства на континенте, что обещает быстрый рост в то время, когда торговая напряженность и барьеры, такие как выход Соединенного Королевства из Европейского Союза.

Около трети местного производства Ford продается в Южной Африке и других странах Африки к югу от Сахары, а остальные экспортируются в другие страны. Дополнительная смена начнется в августе и будет сосредоточена на новых моделях Ranger, Ranger Raptor и Everest. Местный Ranger считается самым продаваемым пикапом в Европе и лидирует по экспорту легких коммерческих автомобилей. Завод в Порт-Элизабет производит 120 000 дизельных двигателей в год для завода в Сильвертоне, а также 130 000 единиц в год для экспорта в Северную Америку, Китай и Европу и 280 000 комплектов компонентов в год.