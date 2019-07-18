Нью-Дели, , 16:16 — REGNUM

Резервный банк Индии (РБИ) принял решение оштрафовать Государственный банк Индии на сумму в 70 млн. рупий (более 1 млн. долларов) за невыполнение указаний.

Данный штраф был наложен за несоблюдение норм признания классификации и видов активов, общих положений при открытии текущих счетов. Помимо этого, крупнейший банк в стране не соблюдал нормы, касающиеся управления рисками мошенничества, а также не публиковал отчетность о мошенничестве.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», после проведенной РБИ проверки, банку было направлено уведомление с указанием причины данного решения.

«После проведения нескольких встреч с представителями банка, мы пришли к выводу, что вышеупомянутые обвинения в несоблюдении указаний и правил были полостью обоснованы», — заявили представители Резервного банка Индии.