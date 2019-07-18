Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:00 — REGNUM

В Переславле отменены итоги конкурса, по которому право на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам на территории города выиграло в 2018 году ООО «Авто-Надежда» из Люберец, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Муниципальный контракт в настоящий момент расторгнут.

Автобус в Переславле

Напомним, после назначения мэром Переславля Владимира Волкова, в Переславле начали появляться компании из Люберецкого района Московской области. Конкурс на право перевозок по муниципальным маршрутам выиграло ООО «Авто-Надежда», зарегистрированное в Люберцах. Предприниматель, который занимался перевозками в Переславле ранее, оспорил в суде итоги конкурса и потребовал расторгнуть контракт, заключенный с «Авто-Надеждой».

Ярославский суд принял решение в пользу переславского предпринимателя ИП Шангина. Однако ответчики — МКУ «Центр развития» и ООО «Авто-Надежда» подали апелляцию, которая была отклонена двумя арбитражными судами. 8 мая 2019 года второй арбитражный суд города Кирова поставил точку в этом деле, и решение вступило в законную силу.

Как пояснили в администрации Переславля-Залесского, в настоящий момент решение суда в части требования расторжения муниципального контракта с ООО «Авто-Надежда» выполнено. Автобусы «Авто-Надежды» продолжают обслуживать городские маршруты по временному договору. Новый конкурс будет объявлен в августе или в сентябре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославское госпредприятие отступает перед перевозчиком из Подмосковья