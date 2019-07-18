Тегеран, , 12:06 — REGNUM

Заместитель министра науки Ирана Массуд Боруманд заявил, что в 2018 году иранские компании экспортировали высокотехнологичную продукцию общей стоимостью 230 миллионов долларов. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, иранцы становятся свидетелями «бума» в высокотехнологичном производстве из-за того, что правительство активно помогает компаниям, ведущим свою деятельность в этой сфере.

Массуд Боруманд особо отметил важность иранской провинции (остана) Казвин в системе производства, основанной на знаниях. По его словам, остан обладает широким потенциалом и богатой базой для участия в ней. «Потенциал области должен быть превращен в действия», — сообщил Массуд Боруманд.