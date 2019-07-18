Сеул, , 10:51 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года в Южной Корее увеличилось поголовье скота на убой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу.

Во втором квартале 2019 года в Южной Корее было выращено 121,58 млн цыплят-бройлеров, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сравнению с первым кварталом текущего года поголовье бройлеров на убой увеличилось на 29,9%.

Известно, что поголовье мясного крупнорогатого скота в стране, также увеличилось на 2,5%, до 3,19 млн голов.

Увеличение поголовья связано с ростом цен на телят. В период с марта по май 2019 года стоимость теленка породы хану составила 2,93 млн вон (~$2500), что на 229 тыс. вон (~$195) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поголовье свиней увеличилось на 0,1%, до 13,31 млн голов, поголое кур-несушек — на 6,5%, до 71,4 млн голов.

С другой стороны, поголовье уток, напротив, сократилось на 2,6%, до 10,12 млн голов, а поголовье коров — на 0,8%, до 401 тыс. голов.