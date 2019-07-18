Исламабад, , 12:45 — REGNUM

Управляющий Государственным банком Пакистана (центробанк) Реза Бакир объявил о новой политике финансового регулятора на два следующих месяца.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе пресс-конференции Реза Бакир заявил, что ключевая ставка будет снова повышена на 100 базисных пунктов до 13,25%. По словам управляющего, повышение ставки согласуется с новыми реформами налогообложения, начатыми правительством. Он также отметил, что такой шаг несомненно пойдет на пользу тем, кто хранит свои сбережения в национальной валюте, а также позволит остановить стремительную «долларизацию» экономики. Реза Бакир пообещал, что Государственный банк опустит ключевую ставку, как только инфляция замедлится. По предположению регулятора, рост цен должен стабилизироваться во второй половине текущего финансового года.

Как отмечают аналитики, в ближайшие два месяца инфляция в Пакистане будет составлять 11−12%, что может привести к дальнейшему ухудшению жизненного уровня населения.