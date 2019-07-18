Исламабад, , 12:08 — REGNUM

В квартальном докладе Государственного банка Пакистана (центробанк) отмечается, что фармацевтическая отрасль страны переживает тяжелейший за последние десять лет кризис.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в фармацевтической отрасли с марта по июль 2019 года наблюдался спад 8,4% — самый серьезный за последнее десятилетие. По мнению Госбанка, главной причиной кризиса стали противоречия между предприятиями и правительственными регулирующими службами по поводу механизма ценообразования. Стремление государства защитить рядового потребителя вылилось в сворачивание национального производства. В результате, импорт медикаментов в марте-июле вырос на 7,3% в ценовом выражении.

Как отмечают в Госбанке, еще одной причиной серьезного спада в фармацевтической промышленности стал частичный перенос производства медикаментов из провинции Синд в провинцию Панджаб. Переоборудование предприятий привело к временному «лагу», что не замедлило сказаться на объемах выпуска.