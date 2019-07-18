Копенгаген, , 11:01 — REGNUM

Владельцы недвижимости в Дании за второй квартал 2019 года получили заём на рекордные 18,4 млн долларов. Об этом свидетельствует статистика финансовых институтов организации Finans Danmark.

По заявлению главы отдела по финансированию недвижимости Петера Ясваля, последний раз нечто подобное можно было наблюдать в 2015 году. В настоящее время ставка займа составляет всего 1%, чему безусловно рады владельцы недвижимости в Дании, поскольку это создает относительно спокойную обстановку для роста семейного бюджета многих датчан — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

По мнению главы отдела по финансированию недвижимости в Finans Danmark Петера Ясваля, столь активное кредитование объясняется тем, что в ближайшие 30 лет роста процента на займы не ожидается.