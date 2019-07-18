Токио, , 11:24 — REGNUM

Профессор Нью-Йоркского государственного университета Стефани Келтон, теоретик современной монетарной (денежной) теории (СДТ), заявила, что Японии нет необходимости беспокоиться об огромном долге госсектора, так как в стране низкая инфляция.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», по утверждению профессора, пока у страны долг в своей собственной валюте и низкая инфляция, то она может занимать столько, сколько хочет. Кроме того, Япония может увеличивать расходы и без повышения налогов, в то время как другие экономические эксперты считают, что это приведет к экономической стагнации.

«Япония — это пример того, как работает СДТ. Несмотря на огромный внешний долг в квадриллион иен (около 11 триллионов долларов), в стране сохраняется низкая инфляция», — заявила Келтон, выступая в Токио. Она также указала, что, несмотря на фискальные дефициты, в стране упорно сохраняются низкие процентные ставки.