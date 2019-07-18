Киев, , 10:33 — REGNUM

На Украине эксперты обсуждают очередной выход министерства финансов на рынок заимствований, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 18 июня.

Гривна Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что накануне ведомство отчиталось о «крупнейшем размещении года» в размере 33,3 млрд гривен облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Министр финансов Оксана Маркарова уточнила, что из этой суммы 7,4 млрд в гривнах и 1 млрд в долларах США, и при этом, добавила чиновник, стоимость ставки доходности снижена по всем инструментам, так что сделка весьма выгодна для государства.

Экономист Виктор Скаршевский на это отмечает, что по состоянию на середину июля 2019 годовой план по внутренним заимствованиям перевыполнен на 15,3%. В частности, при плане выпуска ОВГЗ, зафиксированном в законе о госбюджете-2019, в сумме 202 млрд грн, Минфин продал ОВГЗ на сумму 233 млрд грн (+31 млрд грн).

Также эксперт задается вопросом, почему правительство нарушает закон о госбюджете-2019, в котором четко зафиксирован верхний предел внутренних заимствований и когда оно внесет в Верховную раду проект закона об увеличении лимита по сумме выпуска ОВГЗ. Однако этим проблемы не исчерпываются, отмечает Скаршевский.

«Зачем правительство продало валютные ОВГЗ под 6,5−7% годовых на сумму $1 млрд ($67,2 млн в год дополнительно на обслуживание этого долга), если средств на правительственном валютном счету было достаточно для обслуживания и погашения внешнего госдолга до конца года… Что произойдет с обменным курсом, если нерезиденты-спекулянты, владеющие украинскими ОВГЗ на сумму в эквиваленте $2,5 млрд (65 млрд грн), решат зафиксировать прибыль и вывести валюту за пределы Украины (как это было в июле-августе 2018 года)?», — задается вопросами эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее в правительстве Украины заявили о значительном увеличении активности нерезидентов, увеличивших свой портфель за шесть месяцев более чем в девять раз — с 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн.