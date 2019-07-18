Благовещенск, , 10:23 — REGNUM

В Благовещенске состоялась церемония символической заливки бетона в основание станции канатной дороги, которая в будущем соединит Россию и Китай, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Канатная дорога длиной 973 метра в скором будущем соединит два берега Амура, рассказали в пресс-службе правительства Приамурья. Уникальность дороги в том, что она станет первой в мире канатной дорогой, пролегающей над крупной рекой и объединяющей два государства.

Губернатор Приамурья Василий Орлов, принявший участие в открытии стройки, отметил, что дорога позволит реализовать множество туристических проектов, реализуемых сейчас в регионе.

«Сегодня мы дали старт строительству уникальной канатной дороги. Это важный международный проект, который соединяет российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. В будущем дорога увеличит взаимный туристический поток, станет визитной карточкой наших городов», — сказал губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект строительства канатной дороги между Благовещенском и Хэйхэ предусматривает возведение четырех канатных линий с четырьмя кабинами, вместительностью 60 человек. Ожидается, что ежедневный поток туристов составит порядка 6−7 тысяч человек. Инвестиции в строительство только с российской стороны составляют порядка 3,5 млрд рублей.