Москва, , 09:42 — REGNUM

В Москве выросло число индивидуальных предпринимателей, сообщили 18 июля в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Число московских ИП на 1 июня нынешнего года составило 336,9 тысяч», — сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, за пять месяцев 2019 года в столице зарегистрировано 33 тысячи новых индивидуальных предпринимателей, что на 12,5% больше, чем в январе-мае прошлого года.

В сообщении пресс-службы причиной роста видят «благоприятную среду для развития малого бизнеса», которая формируется в столице из-за общего улучшения в экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поддержал движение в развитии семейного бизнеса в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поддержал законодательное обеспечение семейного бизнеса