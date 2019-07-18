Биробиджан, , 09:50 — REGNUM

Вмешательство прокуратуры восстановило права главы крестьянско-фермерского хозяйства в посёлке Теплоозёрский в ЕАО на получение бесплатного земельного участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали в областной прокуратуре, в январе 2019 года в администрацию Теплоозёрского городского поселения обратился житель посёлка Лондоко, глава крестьянско-фермерского хозяйства, с заявлением о предоставлении ему «дальневосточного гектара» в безвозмездное пользование. В установленные сроки заявитель ответа не получил, снова обратился в администрацию, где узнал, что его заявление осталось без рассмотрения — орган местного самоуправления принял незаконное решение не рассматривать его обращение.

Фермер обратился в прокуратуру, которая предложила главе Теплоозёрского городского поселения устранить это нарушение закона. В результате с заявителем был заключен договор пользования земельным участком на безвозмездной основе.

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Как сообщало ИА REGNUM, после вхождения в состав ДФО, Забайкалье активно включилось в программу «дальневосточный гектар» по предоставления бесплатных участков земли, причем, как следует из сообщения правительства края, под программу будет отдано порядка 50 процентов территории субъекта, тогда как в среднем на Дальнем Востоке регионы под эту программу предоставляли 32 процента территории.