Гавана, , 09:32 — REGNUM

Первый поезд китайского производства официально введен в эксплуатацию на Кубе и отправился в рейс с Центрального вокзала Гаваны, сообщается в инстаграм peoples_daily.

Впервые за 44 года Куба получила новые железнодорожные вагоны. Новый поезд, доставленный из Китая морем, совершил свой первый рейс. Пассажировместимость состава составляет 720 человек, поездки на дальние расстояния станут доступнее.

Куба — единственная страна в Карибском бассейне с железнодорожным сообщением по всему острову, ее первая железнодорожная линия была построена в 1837 году для перевозки сахарного тростника. В 2018 году в стране начали капитальный ремонт стареющей железнодорожной системы.

Правительство Кубы надеется увеличить пассажиропоток на миллион человек в 2019 году на междугородних маршрутах.