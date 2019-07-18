Улан-Удэ, , 09:18 — REGNUM

Запуск промышленного производства самолета «Байкал» должен быть ускорен. Об этом 18 июля заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Трутнев, находясь в Бурятии с рабочим визитом, провёл совещание по запуску в производство легкомоторного самолёта «Байкал».

"Я попросил сформировать «дорожную карту», где должны быть прописаны все мероприятия со сроками их реализации», — сказал Трутнев.

Ранее отмечалось, что «Байкал» должен стать заменой Ан-2. Он будет предназначен для перевозок пассажиров и грузов, а также использоваться в санитарной и сельскохозяйственной авиации.

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