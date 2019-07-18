Пермь, , 09:07 — REGNUM

В Перми многоэтажный жилой дом по ул. Ветлужской, который находится в предаварийном состоянии, отремонтируют за четыре месяца. Капитальный ремонт проведут на условиях софинансирования: за счет подрядчика и муниципального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае.

Дом по ул. Ветлужской, 66 сдан в эксплуатацию в 1999 году. В многоэтажке проживают 672 человека. С 2015 года в стенах здания стали появляться трещины. Капитальный ремонт планировали провести в 2030 году, однако развитие аварийной ситуации ускорило процесс, работы перенесли на ранний срок.

Стоимость контракта составляет 98 млн рублей, из них около 31,5 млн рублей выделят из городского бюджета. В мэрии пояснили такие действия большим объемом ремонтно-восстановительных работ.