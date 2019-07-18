Сеул, , 08:55 — REGNUM

В первом квартале 2019 года в Южной Корее зафиксировали рекордно высокий объем венчурных инвестиций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Согласно опубликованным данным, в первом квартале текущего года объем венчурных инвестиций составил 1,89 трлн вон (~$1,6 млрд), что на 16,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в 2018 году объем венчурных инвестиций составил 3,42 трлн вон (~$2,9 млрд). Правительство страны надеется, что в 2019 году объем венчурных инвестиций составит 4 трлн вон (~$3,39 млрд).

Кроме того, в первой половине 2019 года размер венчурных фондов составил 1,31 трлн вон (~$1,11 млрд), что на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Венчурные инвестиции— это инвестиции, предназначенные для финансирования новых (так называемых стартапов) или растущих компаний, деятельность которых сопряжена с высокой или относительно высокой степенью риска.