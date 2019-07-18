Петропавловск-Камчатский, , 08:53 — REGNUM

На реконструкции камчатского аэропорта Оссора в очередной раз сменят подрядчика. Для того, чтобы решить вопрос с завершением ремонта воздушной гавани, которую реконструируют с 2014 года, на полуостров прибыл глава Росавиации Александр Нерадько, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С 2014 года на объект «Реконструкция аэропорта Оссора» заходили два подрядчика: «Спецстрой России» и ООО «Транссервис». И один, и другой не выполнили взятые на себя обязательства.

Глава Росавиации видит причину двойного срыва сроков реконструкции аэропорта в удаленности Камчатки и считает, что эта проблема характерна для всего Дальнего Востока — вообще проблема отсутствия достойных подрядчиков.

«Отсутствие мощных строительных организаций ведет к увеличению сроков строительства и, как следствие, к удорожанию объектов. Для того, чтобы восстановить строительный потенциал, нужен комплексный подход, совместная работа с Минстроем России и Минвостокразвития РФ», — сказал Нерадько.

Реконструкцию аэропорта Оссора планируют завершить к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные перевозки в ДФО пожирает коррупция. Цена на аэропортовые услуги в региональных гаванях завышены в десятки, а порой и сотни раз, что делает цены на билеты недоступными для граждан.