Сеул, , 08:40 — REGNUM

Сеть южнокорейский кофеен Sulbing появится на Ближнем Востоке, в Кувейте. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители компании подписали соглашение о франшизе с представителями Muhallab Alghanim Group.

«Кувейт — страна с тропическим, жарким и очень сухим климатом. Температура воздуха в стране круглый год держится более 30 градусов, поэтому мы считаем, что наше заведение и наша продукция понравится местным жителям», — сообщили представители компании.

Известно, что заведение в Кувейте будет открыто в октябре 2019 года.

«Мы планируем расширить сеть своих заведений на Ближнем Востоке, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию», — сообщили представители компании.

В настоящее время 25 филиалов кафе Sulbing расположены в 8 странах, включая Японию, Таиланд, Камбоджу и Канаду.