Чебоксары, , 08:28 — REGNUM

В Чувашии производственный травматизм в 2018 году остался на уровне 2017 года, при этом возросло число погибших на производстве. Среди регионов Поволжья минимальный уровень производственного травматизма отмечен в Пензенской области, наибольший — в Марий Эл. В том числе несчастные случаи со смертельным исходом чаще всего происходили в Ульяновской области, Чувашии и Оренбургской области. Об этом говорится в государственном докладе минтруда Чувашии о состоянии условий и охраны труда в 2018 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Из государственного доклада минтруда Чувашии Cap.ru

В прошлом году Чувашстатом были обследованы 1483 организации, из них в 82 (5,5%) зарегистрированы несчастные случаи на производстве. Всего в организациях различных видов экономической деятельности (кроме микропредприятий, а также организаций финансовой деятельности, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального страхования, образования, деятельности домашних хозяйств) пострадали от травм и временно утратили трудоспособность 132 человека (в 2017 году — 142), погибли 10 (в 2017 году — восемь).

Уровень производственного травматизма (число пострадавших на 1000 работающих) составил 0,9 человека (на уровне 2017 года), со смертельным исходом (число погибших на 1000 работающих) — 0,065 человека (увеличился в сравнении с 2017 годом на 0,014 человека). Высокий уровень травматизма отмечен в строительстве, сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах.

В докладе отмечается, что в Чувашии «уровень производственного травматизма по сравнению с субъектами Приволжского федерального округа по-прежнему остается относительно низким». По данному показателю в 2018 году Чувашия занимала четвёртое место.

Согласно представленным данным, минимальный уровень производственного травматизма в регионах Поволжья отмечен в Пензенской области (0,6 пострадавших на 1000 работающих), Татарии (0,7) и Нижегородской области (0,9). Антилидерами стали Марий Эл (2,1), Кировская область (1,8), Удмуртия и Прикамье (1,5). В том числе несчастные случаи со смертельным исходом чаще всего происходили в Ульяновской области (0,74 человека в расчёте на 1000 работающих), Чувашии и Оренбургской области (0,65). Меньше всего погибших на производстве — в Кировской области (0,026), Пензенской области и Удмуртии (0,029).

Отметим, в 2018 году в Чувашии резонанс вызвало происшествие при строительстве кадетского корпуса в Чебоксарах. Водитель вместе с фурой провалился под землю при обвале бомбоубежища. По данному факту возбуждено уголовное дело, перед судом предстанут бывшие генеральный директор и прораб строительной организации.

Подробнее: Ушло в суд дело о гибели строителя, провалившегося в бомбоубежище в Чувашии