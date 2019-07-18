Ульяновск, , 08:03 — REGNUM

В Ульяновской области выделены дополнительные средства на развитие транспортной системы. Предусмотрена закупка 50 автобусов, которые будут работать на газомоторном топливе, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

На заседании регионального правительства внесены изменения в государственную программу «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014−2021 годы. Согласно новой редакции, из бюджета дополнительно предусмотрено 47 млн рублей, будет продолжена замена автобусного парка. Всего планируется приобрести для Ульяновска 50 автобусов среднего класса, работающих на газомоторном топливе.

В подпрограмме «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области» в 2014—2021 годах изменения касаются перераспределения финансирования в рамках реализации дорожного фонда. По словам главы минпрома Дмитрия Вавилина, предусмотрены четыре «принципиальных изменения». На 23 млн рублей увеличивается размер субсидий на компенсацию недополученных доходов по перевозке пассажиров пригородным железнодорожным транспортом общего пользования.

«Увеличивается бюджет на обновление подвижного состава. Заводятся средства на мероприятия, связанные с бесплатной перевозкой школьников в Димитровграде. На текущий год выделены 10 млн рублей. Это первоначальная сумма. Если будет такая потребность, эта сумма может быть увеличена. С появлением этих средств 1 сентября школьники Димитровграда будут бесплатно пользоваться услугами общественного транспорта», — рассказал Дмитрий Вавилин.

Напомним, в Совете Федерации началось обсуждение проекта по строительству второго пускового комплекса Президентского моста в Ульяновске. В связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации на 4,5 млн рублей увеличивается финансирование строительства автодороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновское «ПАТП-1» возьмёт в аренду автобусы на три года для обслуживания городских и пригородных маршрутов. Начальная цена составляет около 149 млн рублей, в числе источников финансирования — бюджетные субсидии. Соответствующее извещение о проведении торгов опубликовано на портале госзакупок.

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