посёлок Нижнекристалка , , 08:02 — REGNUM

В селе Нижнекристалка Красногвардейского района Оренбургской области чиновники ищут спонсоров, чтобы помочь пострадавшим от ливней жителям. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM в глава Нижнекристальского сельсовета Александр Петерс, стихия нанесла населенному пункту ущерб примерно на 1,4 млн рублей.

Из-за сильных ливней пострадало 33 двора. Люди лишились птицы, урожая на огородах. Вода с грязью зашла в семь домов.

На сегодняшний день решен вопрос о выплате из бюджета Красногвардейского района по 10 тысяч рублей жителям 17 дворов, которые наиболее пострадали от разгула стихии. Село надеется на помощь из областного бюджета и готовит письма-обращения.

За счет собственного бюджета Нижнекристалка поддержать финансово людей не в состоянии, поэтому, как признался Александр Петерс, ищут спонсоров:

«Предварительная договоренность есть. Конечно, это невеликие суммы. Потому что сельсовет — это не районная администрация, не районный бюджет, но помощь будет оказана».

Напомним, 15 июля оренбургское село накрыли потоки воды с грязью. Они были такой силы, что на одном подворье сквозь гараж мощной волной протащило автомобиль. В муниципальном образовании веден режим ЧС, который действует до сих пор.

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