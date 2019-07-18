Сеул, , 08:01 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года консолидированные продажи южнокорейской компании Iljin Diamond составили 43,5 млрд вон (~$36,95 млн), а операционная прибыль — 7,6 млрд вон (~$6,45 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи компании выросли на 35%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 59%.

Операционная прибыль также увеличилась на 178% по сравнению с предыдущим кварталом и на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Известно, что продажи компании увеличились за счет увеличения производства дочернего предприятия компании Iljin Composites.

Iljin Composites является единственным производителем топливных баков для водородных электромобилей. На сегодняшний день продукция компании используется в производстве компанией Hyundai Motor.