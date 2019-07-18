Пусан, Южная Корея, , 07:45 — REGNUM

В южнокорейском Пусане утвердили общий допустимый улов водных биоресурсов в период с июля 2019 по июль 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

Согласно опубликованным данным, установленный допустимый лов четырех видов морепродуктов (японскую скумбрию, японскую ставриду, краба-стригуна опилио и кальмаров) составил 193 206 тонн.

Общий допустимый улов водных биоресурсов в стране составил 308 735 тонн, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что впервые ограничения на общий допустимый улов были введены в 1999 году и распространялись на 12 видов водных биоресурсов.