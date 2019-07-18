Хабаровск, , 07:49 — REGNUM

Дефицит бюджета Хабаровского края на 2019 год составил 8 млрд рублей. Губернатор Сергей Фургал внес в Закдуму региона проект закона об уточнении бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Расходы и доходы краевой казны, согласно документу, увеличены на 2 млрд рублей. Большую часть поступивших средств потратят не решение вопросов социального характера: 950 млн уйдёт на выплаты льготникам, более 480 млн — на субсидии и компенсации по оплате жилья и услуг ЖКХ.

18,5 млн власти потратят на выравнивание школьного питания, дети из малоимущих семей будут питаться одинаково, за одними столами с детьми из семей обеспеченных.

Доходы региональной казны, с учетом уточнений в 2019 году составили 112 млрд рублей, расходы — 119,9 млрд. рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае власти намерены сократить дефицит бюджета в три раза к 2019 году. В 2019 году расходы казны края урезали на 11%. Госдолг Хабаровского края остаётся одним из самых высоких в ДФО, но властям удаётся несколько снижать его. По состоянию на 1 июня 2019 года регион имел госдолг в 52,1 млрд рублей.