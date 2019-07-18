Пусан, Южная Корея, , 07:30 — REGNUM

В первой половине 2019 года экспорт товаров из южнокорейского города Пусана сократился на 10%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года экспорт товаров из города Пусана составил $6,88 млрд, что на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дефицит торгового баланса составил $149,65 млн.

В первой половине года экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 8,5%, до $271,3 млрд.

Известно, что экспорт сократился в 13 городах и провинциях, кроме Ульсана, провинции Канвондо и Сэджона.

Кроме того, экспорт судов увеличился на 2,7%, судовых двигателей и запчастей — на 142,9%, листовая сталь — на 5%, двигателей — на 9,6%.

С другой стороны, экспорт легковых автомобилей сократился на 43,4%, автомобильных запчастей — на 20,2%.

Экспорт товаров в США сократился на 16,8%, в Японию — на 4,2%, во Вьетнам — на 15,7%.

В первом полугодии импорт товаров в Пусан также сократился на 8,2%, до $7,03 млрд.