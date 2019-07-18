Новосибирск, , 07:17 — REGNUM

Государственный долг Новосибирской области по данным на 1 июля был равен 35,1 млрд рублей. Показатель остаётся неизменным уже полгода. Это следует из данных, указанных в долговой книге на сайте министерства финансов и налоговой политики региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что по данным на 1 января госдолг Новосибирской области был равен 44,2 млрд рублей. На 1 февраля показатель снизился до нынешних 35,1 млрд рублей.

При этом на государственные ценные бумаги приходится 16,750 млрд рублей, на бюджетные кредиты — 18,350 млрд рублей.

Отметим, что ранее заксобрание Новосибирской области приняло ряд изменений в бюджет региона на текущий год. Доходы бюджета увеличатся, в том числе на 1,9 млрд за счет налоговых и неналоговых поступлений, а также почти на 43 млн за счет безвозмездных поступлений.

Таким образом, объём доходов бюджета области в 2019 году составит около 159,5 млрд рублей, расходов — около 168 млрд рублей, дефицит — чуть более 8,4 млрд рублей.