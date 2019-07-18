Петропавловск-Камчатский, , 07:01 — REGNUM

Промысловики Камчатского края с начала летней путины добыли 70 тыс. тонн лосося. Большая часть улова — горбуша, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С 1 июня 2019 года рыбаки Камчатки добыли 53,9 тыс. тонн горбуши. Нерки выловлено 10,7 тыс. тонн, 5,6 тыс. тонн — кеты. В рамках любительского и спортивного рыболовства добыто 500 тонн лосося.

С 9 по 16 июля промысел на Камчатке был закрыт — лососю устроили проходные дни, чтобы он успел пройти в нерестовые реки. Сейчас рыбалка возобновилась.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке власти годами не могут решить проблему гниющих отходов рыбопереработки. Промышленные предприятия сбрасывают отходы у населённых пунктов. Люди задыхаются от ужасающей вони, свалки гниющей рыбьей требухи привлекают голодных медведей, там плодятся крысы. Многие свалки расположены у взлетно-посадочных полос, гниющие отходы привлекают стаи птиц, которые могут послужить причиной авиакатастроф, попав в двигатель самолета. Власти заявляют, что не могут убрать свалки отходов. Так как им не позволяет федеральное законодательство.