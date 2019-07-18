Петропавловск-Камчатский, , 06:59 — REGNUM

Камчатский край теряет население. Потери и за счёт оттока, и за счёт высокой смертности, и за счёт снижения рождаемости. Данные за четыре месяца 2019 года обнародовал Камчатстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Только за счёт миграционного оттока за четыре месяца 2019 года полуостров потерял 1 090 человек. Всего на Камчатку за указанный период приехали 3 620 человек, в том числе из других регионов России — 2 937, из стран СНГ — 674 человека. Уехали с полуострова 4 710 человек, в том числе в другие регионы России — 3 212 граждан, в страны СНГ — 1 478 человек.

В апреле, по данным Камчатстата, миграционный отток увеличился: количество уехавших с Камчатки превысило число прибывших на 762 человека.

Родилось на Камчатке за первые четыре месяца года на 8,5% меньше детей, чем в аналогичном периоде 2018 года, — 1 039 малышей.

При этом в регионе продолжает расти смертность — умерших на 4,4% больше, чем год назад, — 1 205 человек. Количество умерших превысило количество родившихся на 166 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе причин колоссальных демографических потерь России, и особенно, Дальнего Востока, эксперты называют бедность и недоверие к государству. Люди не хотят жить на Дальнем Востоке, не хотят рожать здесь детей потому, что не могут строить планы на будущее и не уверены в том, что смогут дать своим детям надлежащее материальное обеспечение.