Тюмень, , 07:09 — REGNUM

Владелец группы компаний «Новый поток» (New Stream), ныне арестованный Дмитрий Мазуров, имеет право выкупить контрольный пакет Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), взятый Сбербанком за долги. Потому что с Мазурова не сняты личные поручительства по кредитам Сбербанка, что дает ему право на обратный выкуп, следует из официального заявления «Нового потока».

Помимо этого, группа компаний «Новый поток» (New Stream) открыто обвиняет Сбербанк в давлении на Дмитрия Мазурова с помощью правоохранительных органов «с целью лишения возможности защищать свои права и законные интересы под угрозой уголовного преследования», сообщается в газете «Ведомости».

В «Новом потоке» поясняют ситуацию с банкротством АНПЗ тем, что Сбербанк, как основной кредитор АНПЗ, «предпринял ряд недружественных действий по отношению к предприятию». А именно, в сентябре 2018 года завершилась модернизация Антипинского нефтеперерабатывающего завода под выпуск продукции европейского качества. Завод стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до $30 млн в месяц. И тогда под давлением основного кредитора Дмитрий Мазуров отдал Сбербанку контроль над всеми финансовыми операциями АНПЗ и согласился на увеличение числа представителей Сбербанка в совете директоров предприятия.

После чего выручка предприятия пошла под откос. Затем новый менеджмент АНПЗ дважды продал одну и ту же продукцию, предназначенную дочерней компании банка ВТБ — VTB Commodities Trading. ВТБ логично обращается в суд, а на экспортную продукцию АНПЗ наложен арест. Так обрисовывают общую картину в «Новом потоке».

По мнению представителей «Нового потока», именно смена руководства и менеджмента АНПЗ, его уход под контроль Сбербанка привели к остановке всех выплат предприятию и остановке АНПЗ в конце апреля 2019 года. Напомним, что Антипинский НПЗ начало лихорадить с декабря 2018 года.

«Слухи, распущенные в целях доведения Антипинского НПЗ до банкротства, о хищении денежных средств предприятия, не имеют под собой оснований, как и слухи о хищении средств за счет продажи нефтепродуктов по заниженным ценам. Об этом, в частности, свидетельствует заключение независимой аудиторской компании Alvarez & Marsal, привлеченной Сбербанком», — говорится в заявлении компании Мазурова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Мазуров арестован на два месяца по делу о мошенничестве на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) 15 июля 2019 года. Заявитель в правоохранительные органы — Сбербанк — полагает, что кредитную организацию ввели в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у АО «Антипинский НПЗ» крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом.

«Кроме того, выявлены многочисленные факты заключения АО «Антипинский НПЗ» договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж», — сообщает пресс-служба Сбербанка.

Данные обстоятельства сказались на платежеспособности АНПЗ и привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе, считают в Сбербанке.

Напомним, ранее 80% акций Антипинского НПЗ паритетно принадлежали основателям группы «Новый поток» Дмитрию Мазурову и Владимиру Калашникову. Владельцем ещё 20% предприятия был и остаётся юрист Николай Егоров. С декабря 2018 года на заводе периодически останавливалось производство по причине отсутствия средств на покупку сырья. В мае производство на предприятии встало окончательно.

В конце апреля АО «Антипинский НПЗ» (далее АНПЗ) заявило своим кредиторам — Сбербанку, «Московскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Европа банку» — о намерении стать банкротом.

Сбербанк в счёт долга забрал контрольный 80% пакет нефтеперерабатывающего завода. Затем эти акции были переданы совместному предприятию, созданному Сбербанком и фирмой Socar — ООО «Сокар Энергоресурс».

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ также числятся три месторождения в Оренбургской области.

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