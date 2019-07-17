Москва, , 22:21 — REGNUM

Законопроект об отмене льгот для пальмового масла намерены внести в Госдуму завтра, 18 июля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%. Планируем завтра внести необходимые законодательные инициативы», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он отметил, что с участием председателя правительства РФ Дмитрия Медведева парламентарии обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла как вредного для здоровья.

Обсуждались вопросы законодательного обеспечения реализации национальных проектов. В течение весенней сессии Госдума сможет рассмотреть восемь законопроектов, в осеннюю — 18 законодательных инициатив.

Сейчас ставка НДС в 10% применяется для производителей основных продуктов питания — овощей, круп, молока, хлеба, мяса, рыбы, пальмового масла, а также детских товаров, книг, учебников и лекарств.

В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года, в соответствии с постановлением правительства РФ, на всей территории России изменились правила продажи молочных продуктов.