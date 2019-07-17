17 июля 2019 | Время чтения 8 мин

Сколько бы Вашингтон ни старался западных инвесторов кнутом стращать, в мире осталось не так много доходных инструментов, чтобы от каждого заокеанского чиха шарахаться. Облигации федерального займа России на торгах расходятся вполне успешно.

Александр Запольскис, , 23:32 — REGNUM

После почти полугода обсуждений в кулуарах Америка таки начала процедуру введения очередного пакета усиления антироссийских экономических санкций. Палата представителей Конгресса США одобрила поправку, предусматривающую введение санкций против суверенного долга Российской Федерации.

Мыльные пузыри Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Правда, пока речь идет о принятии поправки к проекту оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2020 финансовый год, который американским законодателям еще только предстоит принять. Однако сомнений в том, что они документ утвердят, нет ни малейших. Стало быть, вступит в силу и упомянутая поправка. Значит, самое время прикинуть масштаб грозящих неприятностей и направлений, откуда они на нашу голову свалятся.

Выглядит всё, вне всяких сомнений, солидно и грозно. Все знают, что Россия страна не шибко богатая. Для покрытия внутренних нужд и финансирования разнообразных проектов она вынуждена постоянно занимать деньги на международном финансовом рынке. Хотя там бродит много разных инвесторов из всяческих стран, главными международными финансистами в мире выступают американцы.

Новые санкции предполагают введение полного запрета для американских финансовых организаций и частных лиц на любые новые сделки с суверенным долгом России. Если, конечно, Москва не сумеет доказать свою непричастность к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года. А так как «ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать», то она, естественно, ничего доказать не сможет. Потому санкциям быть.

По мысли американских законодателей, таким образом Кремль лишится ключевого канала финансирования своей экономики из западных источников, без которых Россию, по их мысли, типа ожидает финансовый кризис с последующим перерастанием в гражданские беспорядки и смену политической власти. Шах и мат. В теории расклад смотрится солидно, однако хочется понять, как дела с суверенными займами обстоят на самом деле.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Вначале стоит четко определиться в терминах, ибо долги бывают разными. Если смотреть всё, то общая сумма российского долга на данный момент составляет порядка 670 млрд долларов, что кажется величиной пугающей, так как соответствует 41,1% ВВП РФ за 2018 год. Из них 141,08 млрд занято на внутреннем рынке и 529,06 млрд долларов — на внешнем.

Но далеко не все указанные деньги являются именно государственными долгами. Кроме того, внутренние займы, вне зависимости от их природы, под американские санкции вообще не подпадают. Так что дальше имеет смысл рассматривать только внешнюю долю. В ней доля именно суверенного, то есть непосредственно государственного или государством гарантированного долга достигает лишь 55,6 млрд долларов. Плюс 14,97 млрд внешних долгов Центробанка РФ.

Остальное складывается из собственных заимствований банковского (104,5 млрд) и корпоративного (353,9 млрд долл) секторов, по которым Российское государство ответственности не несет. Впрочем, согласно формулировке поправки, новые американские санкции на них и не распространяются.

Вопрос про полтриллиона частных долгов мы рассмотрим как-нибудь в следующий раз. Он, безусловно, интересен, но практика последних пяти лет показала, что, даже испытывая к тому очень большое желание, обвалить их все Вашингтон возможности не имел, прибегая лишь к отдельным точечным выпадам.

Кроме того, паникеры про полтриллиона говорят, а вот про динамику процесса почему-то умалчивают. Хотя она указывает, что наш частный сектор в 2014 году имел долгов даже на 728 млрд долларов и с тех пор их сумму стабильно сокращает темпами по 80−90 млрд ежегодно. Но это, повторюсь, тема разговора отдельного.

Итак, вместо 670 млрд долларов при ближайшем рассмотрении размер вопроса усыхает до 70,57 млрд долларов, что практически на порядок меньше как в абсолютной сумме, так и относительно размера российской экономики. Хотя, конечно, деньги все равно немалые. Однако и не такие уж запредельные.

Особенно с учетом того, что сейчас размер внешнего долга России находится на самом низком за последние 10 лет уровне, а за прошлый год страна его сократила еще на 12,4%. К тому же, имея 472,6 млрд долларов в резервах ЦБ, мы вполне в состоянии погасить эту сумму при необходимости. Почему так не делаем прямо сейчас — вопрос риторический.

Пользоваться заемными средствами и иметь достаточную заначку стратегически гораздо дальновиднее, чем «жить полностью только на свои». Ибо всегда существует риск оказаться (без разницы, случайно или с помощью наших зарубежных партнеров) в кризисной ситуации, когда свои деньги окажутся полностью связаны, а дать в долг внешние кредиторы внезапно дружно откажутся. Или, например, у кого-то возникнет дикая мысль арестовать наши активы за рубежом, а у нас и на это будет ответ.

Хотя, следует отметить, Минфин на протяжении последних трех лет постепенно смещает центр тяжести заимствований с внешних рынков на внутренние. На данный момент доля внешних долгов в 3,4 раза превышает размер внутренних, но финансовая политика государства переориентируется с размещения евробондов на аукционы ОФЗ. Но этого момента мы коснемся чуть позже.

Министерство Финансов России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас взглянем на отчет Министерства финансов РФ о структуре внешнего долга государства по состоянию на 1 июня 2019 года. Из него видно, что сколько-нибудь опасным можно считать положение лишь с 38,4 млрд по графе «Задолженность по внешним облигационным займам», потому что сумма обязательств, например, перед Парижским клубом носит межгосударственный характер, повлиять на который американские санкции не могут при всем желании.

Более того, так как ожидающийся новый американский запрет касается лишь новых сделок, даже по этой графе он способен ударить только очень косвенно. Лишь в той части, в которой в этой сумме участвуют американские частные кредитные организации и/или частные лица, и только если они захотят продать российские бумаги на вторичном рынке досрочно. Лишь в этом случае у них возникнут сложности с покупателями, негативно сказывающиеся на рыночной цене самих облигаций. Да и то, по экспертным оценкам на основе итогов торгов 2018 года, максимальный размер «просадки» не превысит 0,4%.

Хотя нет, на этом моменте следует остановиться подробнее. В открытых источниках последней картины по держателям российского суверенного долга найти не удалось, однако с 1 января 2018 года она изменилась не особенно сильно, потому оттолкнемся от нее.

Если взять совокупный объем облигаций федерального займа (а мы вот уже пять лет почти полностью заимствуем именно через них) и так называемых еврооблигаций (то есть зарубежные кредиты), то выясняется, что 66% общей сумму размещено у внутренних — российских — кредиторов.

Еще по 13% достоверная информация отсутствует. 7% российских суверенных долгов находится у Люксембурга, 1,4% — у Норвегии. Еще заметные доли занимают Германия, Великобритания, Дания, Италия, другие страны ЕС, а также Швейцария, Канада и Япония. На США приходится лишь 8%. Это значит, что сколько-нибудь серьезно эти новые санкции в состоянии коснуться суммы заметно меньшей, чем указано выше — лишь на 3,07 млрд долларов.

Рубль

Что любопытно, американская санкционная угроза оказывается классической палкой о двух концах. Если до января 2014 года номинальная стоимость евробондов была выше значений ОФЗ, то после июля 2017 картина начала меняться на противоположную. Объем одолженного в иностранной валюте к настоящему моменту сократился вдвое, тогда как совокупная сумма ОФЗ подскочила в 2,5 раза. И это не потому, что российские кредиторы внезапно проснулись. Просто изрядная часть зарубежных активно пошла менять валюту на рубли для участия во внутренних российских долговых аукционах.

При этом, имея стабильное положительное сальдо платежного баланса и профицитный государственный бюджет, российское правительство одалживает сейчас совсем небольшие суммы. Согласно распоряжения Правительства РФ № 2976-р от 28 декабря 2018 года, общая плановая сумма новых государственных займов на весь 2019 год установлена в размере 2,47 трлн рублей.

И сколько бы Вашингтон ни старался западных инвесторов кнутом стращать, в мире осталось не так много доходных инструментов, чтобы от каждого заокеанского чиха шарахаться. Облигации федерального займа России на торгах расходятся вполне успешно.

Например, 13 марта 2019 года Минфин разместил два выпуска на общую сумму 91,4 млрд рублей при почти трехкратном превышении спроса над предложением. Хотя стоит отметить, что столь бурно проходит не каждый аукцион. Бывает, что удается разместить лишь 40−60% плановой эмиссии отдельных выпусков. Но в целом факт соответствует плану на 90−95%, так что разницу можно считать обычным рабочим моментом.

Так и что же санкции? А ничего. Для некоторых американских игроков они, конечно, определенные проблемы составят, но в положении с суверенным долгом России в целом не изменится практически ничего. Американские санкционные пляски все больше превращаются исключительно в товар для их внутренней политической жизни, мало влияющий на реальную жизнь за пределами границ США. Если, конечно, не считать медийного пространства, где Америка по-прежнему единственный мировой гегемон, только по воле которого вращаются планеты и движутся звезды во Вселенной. По крайней мере так за океаном привыкли считать традиционно, но данные «хотелки», как мы видим, с реальностью не сходятся уже почти совсем.