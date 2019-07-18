Москва, , 00:01 — REGNUM

Сегодня, 18 июля, Госдума рассмотрит законопроект, направленный на урегулирование цен на бензин и дизельное топливо, в первом чтении, сообщает ИА REGNUM.

Речь идёт об изменениях налогового законодательства и так называемого «демпфирующего механизма» с тем, чтобы ввести дополнительное регулирование цен на бензин на государственном уровне. Такие изменения необходимы в связи с тем, что с 1 июля 2019 года истек срок действия договора между правительством и нефтяниками о заморозке цен на бензин.

Депутаты предлагают ввести новый механизм. Так, по действующему закону, нефтезавод вправе получить компенсацию из госбюджета — она направляется в виде демпфирующей надбавки к обратному акцизу, если стоимость одной тонны бензина равна и превышает 56 тыс. рублей. Депутаты предлагают снизить «порог входа». Так, если закон будет принят, компенсация нефтезаводам будет полагаться в случае, если стоимость одной тонна бензина превысит 51 тыс. рублей. За счёт этого удастся увеличить уровень компенсации нефтяной отрасли и снизить влияние на розничные цены на бензин. Как отмечают авторы инициативы, благодаря нововведению, цена за литр бензина должна укрепиться на уровне в 41 рубль.

Подобный механизм коснется и цен на дизельное топливо — порог входа, позволяющий получить компенсацию, предлагается снизить с сегодняшних 50 тыс. рублей за одну тонну до 46 тыс. рублей.

Изменения предлагается ввести с 1 июля 2019 года, то есть закон будет иметь обратную силу.

При этом такое увеличение компенсации из госказны приведет к выпадающим доходам бюджета — бюджетная система недополучит порядка 19 млрд рублей. Чтобы нивелировать потери, законопроект вводит правило, по которому оптовые цены на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке будут расти на 5% в год до 2024 года включительно.

Кроме того, депутаты также предлагают увеличить надбавку к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добычи нефти (НДПИ). Если закон будет принят, то надбавка к ставке налога составит 150 рублей на тонну нефти. Такие нормы будут действовать с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года

Помимо этого законопроект также предполагает расширить список подакцизных товаров. Так, депутаты предлагают признать подакцизными и отнести к средним дистиллятам все темные нефтепродукты, в том числе и мазут. Эти нововведения авторы инициативы предлагают начать реализовывать с 1 апреля 2020 года.

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