Москва, , 19:52 — REGNUM

Заявление первого вице-премьер министра РФ, министра финансов Антона Силуанова о первом шаге России к тому, чтобы стать пятой экономикой мира, не подкреплены аргументами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории макроэкономических исследований ИПЭИ РАНХиГС Александр Аброскин.

Отметим, что в интервью МК Силуанов рассказал, что экономика РФ в 2019 году выросла на 2,3%, в то время как у Германии, пятой экономики мира, этот показатель составил 1%. Следовательно, «мы уже сделали первый шаг к тому, чтобы догнать пятую экономику мира», сказал глава Минфина.

«Шаг объявлен, а какой — не сказано. Темпы опережения — 2,3%, а у них — 1%, он исходит из этих цифр. ВВП — это очень коварный показатель. В 2018 году основной прирост ВВП был за счет добывающих отраслей. Если продавать больше нефти и газа, то ВВП повысится. Однако добывать ресурсы и производить автомобили, чтобы получить одинаковый ВВП — это большая разница. А что будет дальше, когда закончатся ресурсы? Я бы не ориентировался на это. Если нет никаких описаний моделей за счет чего удастся добиться таких результатов — это не экономический прогноз», — отметил эксперт.

Также экономист напомнил, что численность населения России превышает 140 млн человек, в то время как в Германии проживает около 83 млн человек. Поэтому обогнать ФРГ по масштабам экономики для РФ то же самое что многодетной семье превзойти по доходам одинокого человека — в целом денег больше, но на каждого члена семьи меньше.

«Даже если обгоним Германию по этому показателю, это не значит, что лучше будем жить, чем немцы. У нас производительность труда в три раза ниже», — сообщил экономист.

Аброскин отметил, что гипотетически РФ может вытеснить Германию из пятёрки крупнейших экономик мира. Ведь цифры можно нарисовать любые, а вот обогнать ФРГ по качеству и уровню жизни в обозримом будущем будет непросто.

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