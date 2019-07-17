Черкесск, , 18:26 — REGNUM

Власти Карачаево-Черкесии прогнозируют увеличение числа туристов в 2019 году до полутора миллионов человек. Это на 150 тыс. больше, чем годом ранее, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе министерства туризма, курортов и молодежной политики региона.

По данным ведомства, такие оптимистичные прогнозы делаются, исходя из того, что уже за первое полугодие 2019 года произошел ощутимый рост турпотока. Он составил 12%. Всего с начала года республику посетили 730 тыс. гостей.

Как и прежде, излюбленными местами отдыха для них являются курорты «Домбай» и «Архыз». Не уступают по посещаемости и новый туристический маршрут «Медовые водопады», Кислые источники на Пхие и Тебердинский биосферный заповедник.

По словам первого заместителя минтуризма Павла Селипетова, большие надежды возлагают власти региона на курорт «Архыз».

"Введение в эксплуатацию в зимнем сезоне 2018−2019 годов новой канатной дороги на северном склоне способствовало увеличению турпотока. «Архыз» является стратегическим для республики и конкурентоспособным на мировом уровне. Курорт предоставляет рабочие места для жителей республики, является стимулом для развития малого и среднего бизнеса», — заявил чиновник.

Среди мероприятий, которые привлекли в республику большой поток туристов, он назвал фестиваль туристской песни в Домбае, международный этнографический фестиваль «Праздник айрана на Медовых водопадах», установку экстремального аттракциона «Zip Line» и другие мероприятия.

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