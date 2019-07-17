Латвийская Республика, , 18:24 — REGNUM

Повысить минимальную заработную плату можно будет только в 2021 году вместе с остальными налогами. Так считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает новостное агентство LETA.

По словам премьер-министра, дискуссия внутри коалиции по данному вопросу продолжается, а окончательное решения еще не принято. Кариньш также отметил, что его правительство обещало вносить налоговые изменения один раз при этом созыве Сейма и лучше всего это сделать в 2021 году.

В интервью телеканалу LNT Кариньш также заявил, что разумнее было бы повысить необлагаемым налогами минимум доходов, а не минимальную зарплату. В случае повышение последней возрастет инфляция зарплат, что, по мнению премьер-министр, нежелательно.

«Если сейчас будем что-то менять, то будем действовать как предыдущее правительство — будем дергать предпринимателей, хотя правительство не достигло общего представления об изменениях в налоговой системе», — заявил Кариньш.

Ранее коалиционный комитет по развитию налоговой политики поддержал идею повысить минимальную заработную плату с 430 евро до 500 евро.

Против идеи также выступает Торгово-промышленная палата Латвии и бизнес сообщество. Скептически оценивают подобные изменения и в Конфедерации работодателей по социальным вопросам, где заявил, что повышение минимальной зарплаты сразу на 16% не только не повысит заметно благосостояние населения, а наоборот может его ухудшить.

Также, по мнению Петериса Лейшкалнса эксперта из конфедерации, такое повышение станет слишком серьезной нагрузкой на предпринимателей и усугубит положение в регионах.

В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис предостерегает, что повышение минералки приведет к банкротству многих предприятий. Он придерживается схожей позиции, что и премьер-министр Латвии, и считает необходимым подождать с повышением минималки, а лучше всего повысить необлагаемый минимум;

«То, чего нужно опасаться — это того, что на данный момент зарплаты растут быстрее производительности, и риск такой, что предприятия, которые не так продуктивны, не смогут развиваться, так как зарплаты надо выплачивать, и для них есть риски банкротства, и для них не будет денег для инвестиций. Это решения нужно принимать осторожно», — подчеркнул Ростовскис.

Как ранее сообщало ИА REGNUMначиная с 2019 года Латвия, по сравнению с другими прибалтийскими республиками, станет страной с самой низкой минимальной заработной платой и с самой недружественной системой необлагаемого минимума.

На данный момент минимальная зарплата в Эстонии — 540 евро, а необлагаемый минимум — 500 евро, в Литве со следующего года планируется повысить минимальную зарплату до 607 евро и необлагаемый минимум до 400 евро. В Латвии же заработная плата равняется 430 евро, а необлагаемый минимум — очень сложный и дифференцированный.

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