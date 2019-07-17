Латвийская Республика, 17 июля 2019, 18:24 — REGNUM
Повысить минимальную заработную плату можно будет только в 2021 году вместе с остальными налогами. Так считает премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, передает новостное агентство LETA.
По словам премьер-министра, дискуссия внутри коалиции по данному вопросу продолжается, а окончательное решения еще не принято. Кариньш также отметил, что его правительство обещало вносить налоговые изменения один раз при этом созыве Сейма и лучше всего это сделать в 2021 году.
В интервью телеканалу LNT Кариньш также заявил, что разумнее было бы повысить необлагаемым налогами минимум доходов, а не минимальную зарплату. В случае повышение последней возрастет инфляция зарплат, что, по мнению премьер-министр, нежелательно.
Ранее коалиционный комитет по развитию налоговой политики поддержал идею повысить минимальную заработную плату с 430 евро до 500 евро.
Против идеи также выступает Торгово-промышленная палата Латвии и бизнес сообщество. Скептически оценивают подобные изменения и в Конфедерации работодателей по социальным вопросам, где заявил, что повышение минимальной зарплаты сразу на 16% не только не повысит заметно благосостояние населения, а наоборот может его ухудшить.
Также, по мнению Петериса Лейшкалнса эксперта из конфедерации, такое повышение станет слишком серьезной нагрузкой на предпринимателей и усугубит положение в регионах.
В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис предостерегает, что повышение минералки приведет к банкротству многих предприятий. Он придерживается схожей позиции, что и премьер-министр Латвии, и считает необходимым подождать с повышением минималки, а лучше всего повысить необлагаемый минимум;
Как ранее сообщало ИА REGNUMначиная с 2019 года Латвия, по сравнению с другими прибалтийскими республиками, станет страной с самой низкой минимальной заработной платой и с самой недружественной системой необлагаемого минимума.
На данный момент минимальная зарплата в Эстонии — 540 евро, а необлагаемый минимум — 500 евро, в Литве со следующего года планируется повысить минимальную зарплату до 607 евро и необлагаемый минимум до 400 евро. В Латвии же заработная плата равняется 430 евро, а необлагаемый минимум — очень сложный и дифференцированный.
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