Калининград, , 18:18 — REGNUM

На востоке Калининградской области с помощью специального проекта, разрабатываемого на уровне правительства области, будут стимулировать создание новых предприятий. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов при посещении Озерского городского округа, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Как рассказал Алиханов, программа под условным названием «Восток» находится на стадии разработки. Она будет подразумевать кредитование через Центр поддержки предпринимательства по «суперльготным ставкам». Такие кредиты будут доступны предприятиям, которые будут организовывать производство и новые рабочие места на востоке области.

Также для привлечения инвестиций в восточные районы области будут разработаны специальные меры поддержки.

«Плюс — это административное «принуждение» компаний к запуску инвестпроектов в муниципалитетах, которые немножко отстали — Краснознаменске, Немане, Славске, Советске и других. Плюс — специальные меры поддержки, которые будут отдельно получать муниципалитеты, где можно будет реализовывать проекты под более дешевые кредитные деньги, может быть, иногда и бесплатно», — подчеркнул Алиханов.

Начиная с 2017 году в Калининградской области функционирует Фонд развития промышленности, поддержку которого получили уже 5 компаний. На данный момент осуществляются инвестпроекты общей стоимостью 197,4 млн руб., при этом обеспечивая занятость более 100 человек.