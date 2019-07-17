Калуга, , 17:44 — REGNUM

За шесть месяцев 2019 года Калужская область экспортировала товары в 82 страны мира. Среди них — крупные экспортные поставки в Азербайджан, Египет, Литву, Польшу и на Украину. Об этом 17 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Центрального таможенного управления.

Калужской таможней за первое полугодие 2019 года в федеральный бюджет перечислено более 30 млрд рублей. Ctu.customs.ru

По данным ведомства, чаще всего из региона вывозятся стальные квадратные заготовки и профили, жидкокристаллические мониторы и стиральные машины. С начала 2019 года в область активно ввозились товары из Германии, Китая, Словакии, Франции и Японии. В основном, это бензиновые и дизельные двигатели, а также части кузовов для легковых автомобилей, банкоматы, части для сборки телевизоров. Грузооборот товаров составил 765 тыс. тонн. Товарооборот вырос на 3,6% и достиг 2,5 млрд долларов США.

Калужской таможней за первое полугодие 2019 года в федеральный бюджет перечислено более 30 млрд рублей (при контрольном задании в 27 млрд). По итогам 12 таможенных проверок также доначислено 69 млн рублей. Кроме того, признано контрафактными 40 тыс. 620 единиц продукции.

С начало 2019 года в Калужской таможне товары декларировали 1174 участника внешнеэкономической деятельности. Таможенные операции совершенны по 38 тыс. 827 декларациям на товары, что на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.